HOME NEWS BALI

Penembakan Brutal 2 Warga Australia di Bali, Seorang WNA Ditangkap di Bandara Soetta

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |13:34 WIB
A
A
A

JAKARTA – Dua Warga Negara Asing (WNA) asal Australia menjadi korban penembakan brutal oleh orang tak dikenal (OTK) di sebuah vila di kawasan Banjar Sedahan, Kabupaten Badung, Bali. Salah satu korban penembakan tewas di tempat, sementara satu lainnya mengalami luka serius.

Satu orang meninggal dunia atas nama Zivan Radmanovic dan satu orang korban mengalami luka, bernama Sanar Ghanim.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap seorang warga Australia yang diduga terlibat dalam kasus penembakan WN Australia di Bali.

“Pria berinisial DFJ (27) itu diamankan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (16/6), pukul 06.52 WIB,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, Rabu (18/6/2025).

Pelaku diketahui akan meninggalkan Indonesia menuju Singapura dengan tujuan akhir Kamboja.

Namun DFJ tidak bisa melintas keluar Indonesia karena lampu pada autogate menunjukkan warna merah yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan masuk dalam daftar cekal imigrasi.

Petugas kemudian mengamankan DFJ dan menghubungi Ditjen Imigrasi untuk penanganan lebih lanjut. DFJ berhasil diamankan tepat waktu berkat Pencekalan mendesak yang diajukan oleh Interpol Indonesia.

"Penangkapan ini membuktikan bahwa autogate kami adalah solusi andal untuk perlintasan penumpang yang efisien dengan keamanan terbaik,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
