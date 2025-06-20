Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahasiswi di Lampung Tewas Usai Melahirkan Sendirian, Kekasih Jadi Tersangka

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |18:03 WIB
Mahasiswi di Lampung Tewas Usai Melahirkan Sendirian, Kekasih Jadi Tersangka
Mahasiswi di Lampung Tewas Usai Melahirkan Sendirian, Kekasih Jadi Tersangka (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Polisi menetapkan kekasih mahasiswi yang tewas usai melahirkan mandiri di kosannya yang berada di Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung menjadi tersangka. Hal tersebut diungkapkan Kapolsek Kedaton, AKP Budi Harto saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025).

"Saat ini kita masih melakukan pemeriksaan secara mendalam dan untuk pelaku (inisial B) sudah kita amankan dan kita tetapkan sebagai tersangka," ujar Budi Harto.

Budi menambahkan, saat ini pihaknya masih mendalami dan menelusuri keberadaan bayi yang dibuang oleh pelaku tersebut. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, seperti teman kosan korban dan pemilik kos.

"Mereka sudah menjalani hubungan asmara selama 3 tahun. Proses selanjutnya kita masih mendalami untuk keberadaan di mana bayi yang dibuang oleh pelaku," ucapnya. 

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur yang mengakibatkan kematian dan membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara sehingga meninggal dunia dan atau menyembunyikan mayat dengan cara menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan dengan tujuan untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 306 ayat (2) KUHPidana sub Pasal 304 KUHPidana dan atau Pasal 181 KUHPidana.

Sebelumnya, seorang mahasiswi di Bandarlampung tewas diduga akibat mengalami pendarahan usai melahirkan tanpa bantuan medis. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/337/3099076/mahasiswi_upi_tewas_di_gedung_gymnasium-cYFW_large.jpeg
5 Fakta Mahasiswi UPI Tewas Bersimbah Darah di Gedung Gymnasium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/65/3190304//polines-XORl_large.jpg
Kisah Mahasiswi Cantik Aissya Embun, Wisudawati Polines dengan Predikat Terdisiplin Tak Pernah Bolos Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/65/3189776//mahasiswi_cantik-3QZA_large.jpg
Mahasiswa Cantik Wan Sabrina Mayzura dari Jurusan Teknik ITS Berhasil Wisuda di Usia Termuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/65/3189136//mahasiswi-7itA_large.jpg
Mahasiswi Cantik Thalita Zahra dari ITS dan 3 Temannya Raih Penghargaan NASA 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177509//mayat-yAvC_large.jpg
Mahasiswi UIN Tewas Lompat dari Lantai 4 Gedung Kampus, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/340/3167154//pembunuhan-qxiN_large.jpg
Tragis! Dua Pelajar SMP Bunuh Waria Secara Sadis di Salon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement