Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahasiswi Lampung Meninggal Usai Melahirkan, Kekasih Sempat Bantu Korban

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |02:01 WIB
Mahasiswi Lampung Meninggal Usai Melahirkan, Kekasih Sempat Bantu Korban
Mahasiswi Lampung Meninggal Usai Melahirkan, Kekasih Sempat Bantu Korban (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Ferdi Dwisaputra Sarbayu alias B (21) diduga sempat membantu kekasihnya SL (20), seorang mahasiswi, melahirkan di kamar kos yang berada di wilayah Labuhan Ratu, Bandar Lampung sebelum akhirnya meninggal dunia.

Hal tersebut diungkapkan Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay saat dikonfirmasi, Sabtu (21/6/2025). 

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diketahui bahwa sebelumnya wanita muda (SL) sempat melahirkan anak yang dibantu oleh kekasihnya (F alias B)," ujar Kapolresta. 

Dia melanjutkan, setelah dilahirkan, bayi tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang oleh kekasihnya ke salah satu sungai di Tegineneng. 

“Hasil penyelidikan, pacarnya (inisial B) itu kami duga bersama-sama, setelah mendapat bayi, kemudian membuang ke sungai,” kata dia. 

Namun, Kapolresta belum dapat menyampaikan apakah kejadian melahirkan hingga pembuangan bayi tersebut telah direncanakan atau seperti apa. 

“Masih didalami yang jelas berdasarkan keterangan dan penyidikan yang sudah kita lakukan, memang kita menemukan awalnya laporan ada wanita yang pingsan setelah dibawa ke rumah sakit ternyata mengalami pendarahan dan meninggal. Setelah dicek, ternyata korban baru saja melahirkan,” ungkapnya. 

“Ini masih didalami karena yang mengetahui itu hanya si F (alias B) karena korban wanita muda sudah meninggal dunia, jadi yang kami dapatkan saat ini berdasarkan pengakuan dari F,” lanjutnya. 

Menurut Kapolres, Ferdi saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap jenazah bayi masih dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/340/3148999/mahasiswi_di_lampung_tewas_usai_melahirkan_sendirian_kekasih_jadi_tersangka-1nEC_large.jpg
Mahasiswi di Lampung Tewas Usai Melahirkan Sendirian, Kekasih Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/337/3099076/mahasiswi_upi_tewas_di_gedung_gymnasium-cYFW_large.jpeg
5 Fakta Mahasiswi UPI Tewas Bersimbah Darah di Gedung Gymnasium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/65/3190304//polines-XORl_large.jpg
Kisah Mahasiswi Cantik Aissya Embun, Wisudawati Polines dengan Predikat Terdisiplin Tak Pernah Bolos Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/65/3189776//mahasiswi_cantik-3QZA_large.jpg
Mahasiswa Cantik Wan Sabrina Mayzura dari Jurusan Teknik ITS Berhasil Wisuda di Usia Termuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/629/3189323//viral-XmDM_large.jpg
Heboh Bayi 1 Bulan Diajak Mandi Bola ke Playground, Netizen: Pentingnya Jadi Ibu yang Berilmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/65/3189136//mahasiswi-7itA_large.jpg
Mahasiswi Cantik Thalita Zahra dari ITS dan 3 Temannya Raih Penghargaan NASA 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement