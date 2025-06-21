Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Duh! Mahasiswi Cantik Universitas Brawijaya Jadi Korban Pelecehan Seksual Senior

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |07:54 WIB
Duh! Mahasiswi Cantik Universitas Brawijaya Jadi Korban Pelecehan Seksual Senior
Ilustrasi Pelecehan Seksual/ist
A
A
A

MALANG - Mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) diduga menjadi korban pelecehan seksual seniornya. Korban berinisial DCI (20) asal Pasuruan melaporkan seniornya, ABN (22) asal Bogor, Jawa Barat, ke Satreskrim Polresta Malang Kota.

DCI menuturkan, ABN memberikan minuman keras yang sebelumnya telah mereka beli bersama.

Minuman tersebut membuat DCI lemas tak berdaya. Dalam kondisi tersebut, ABN diduga melancarkan aksinya dengan menggerayangi tubuh DCI dan mencoba melakukan tindakan pelecehan seksual.

"Posisi saya waktu itu sudah lemas, dan di saat itu juga yang bersangkutan, tubuh saya sudah diraba, dan (terduga) pelaku berusaha untuk menyodorkan alat vitalnya," ujar DCI, dikonfirmasi pada Jumat (20/6/2025).
 

Meskipun dalam kondisi lemas, DCI berupaya memberikan perlawanan dan menolaknya. DCI berhasil melepaskan jerat dari tubuh ABN, meski pada akhirnya ia mengaku menderita rasa trauma berkepanjangan.

"Tapi saya berusaha melawan, saya bilang ke (terduga) pelaku 'Jangan Gini' dan saya meronta agar yang bersangkutan tidak melakukan itu (pelecehan seksual)," katanya.

Akibat perbuatan ABN, DCI mengalami trauma psikis berat. Trauma ini menyebabkan DCI merasa takut bertemu orang lain dan mengganggu aktivitas perkuliahannya.

"Tentu saya trauma, awal-awal setelah kejadian itu, ketemu teman-teman kuliah masih agak takut gimana, tapi so far agak membaik, meskipun karena ini sudah di ranah hukum, terkadang saya harus mengulang-ngulang untuk menceritakan kejadian itu, tapi yang jelas saya ingin keadilan bagi saya," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191439//ilustrasi-QvXr_large.jpg
Cegah Munculnya Korban Baru, Penyintas Kekerasan Seksual Didorong Berani Bersuara dan Melapor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191434//perindo-NZgR_large.jpg
Predator Seksual Anak di Jaktim Harus Dihukum Berat untuk Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/65/3189815//universitas_brawijaya-eK3b_large.jpeg
Dies Natalis ke-63, Universitas Brawijaya Tekankan Pentingnya Kolaborasi Hadapi Perubahan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915//ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188679//naya-jKEO_large.jpg
Mahasiswi Cantik Universitas Brawijaya, Intan Nihayah dari Duta Pendidikan Kini Tembus Ajang Kecantikan Jatim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement