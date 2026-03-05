Advertisement
Wagub Rano Respons Kasus Bayi Ditinggal di Gerobak Nasi Uduk

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |19:30 WIB
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno (foto: Okezone)
JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengaku telah mengetahui kabar mengenai peristiwa bayi yang ditinggalkan oleh kakaknya di gerobak nasi uduk di kawasan Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Menurutnya, apabila sang anak datang ke kelurahan setempat, maka pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti kasus tersebut.

"Mungkin saya jujur baru semalam kembali ke tanah air setelah umrah, tapi pertama kali yang saya baca adalah berita itu. Mudah-mudahan anak ini tidak salah datang. Kalau dia mungkin datang ke kelurahan, pasti akan ditanggulangi," kata Rano di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Rano menyebut peristiwa tersebut telah ditangani oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Ia juga mengapresiasi peran media yang telah memberitakan kejadian tersebut sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera mengambil langkah penanganan.

