Kapal Asia Mulia Tenggelam di Perairan Bantaeng, 5 Orang Selamat dan 3 Hilang

BANTAENG – Kapal Layar Motor (KLM) Asia Mulia yang membawa delapan orang penumpang, termasuk anak buah kapal (ABK) dan nahkoda, tenggelam di perairan Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Kamis 19 Juni 2025 dini hari. Lima orang selamat dan tiga lainnya masih dalam pencarian.

“Lima orang kru sempat diselamatkan kapal-kapal nelayan yang melintas, sedangkan tiga lainnya hingga saat ini masih dalam pencarian,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, Jumat (20/6/2025).

Kapal nahas tersebut juga mengangkut 57 ekor kerbau dengan rute dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuju Pelabuhan Bunge, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Informasi yang dihimpun, KLM Asia Mulia tertabrak kapal besi yang melintas di jalur yang sama. Sehingga menyebabkan kapal pengangkut hewan itu terbalik di sekitar perairan Bantaeng.

Ia menjelaskan, pada hari kedua pencarian mengerahkan kapal KN SAR Kamajaya. “Sebelumnya kami telah menerjunkan RIB 02 Bantaeng, namun setelah dilakukan pengkajian area pencarian dan diketahui bahwa area pencarian cukup luas, maka kami kerahkan KN SAR Kamajaya dengan panjang 68 meter, untuk memaksimalkan pencarian hari ini,” ucap Arif.

Arif berharap pencarian hari kedua dapat membuahkan hasil dan seluruh korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat.