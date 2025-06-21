Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tiga Remaja Cantik Dijual ke Pengunjung Kafe di Sumut, 2 Perempuan Paruh Baya Ditangkap

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |17:34 WIB
Tiga Remaja Cantik Dijual ke Pengunjung Kafe di Sumut, 2 Perempuan Paruh Baya Ditangkap
Tiga Remaja Cantik Dijual ke Pengunjung Kafe di Sumut, 2 Perempuan Paruh Baya Ditangkap (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

MEDAN - Polisi menangkap dua orang perempuan paruh baya yang patut diduga terlibat dalam praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Keduanya di tangkap setelah menjual tiga orang remaja perempuan kepada pengunjung cafe di Kabupaten Karo, Sumatra Utara (Sumut). 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Polda Sumatra Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan kedua perempuan paruh baya itu adalah LL (44) dan TS (50). Mereka kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

"Sementara korbannya SA (19), CN (15) San MS (14)," terang Ferry, Sabtu (21/6/2025). 

Awalnya ketiga korban diajak tinggal di rumah kos milik tersangka LL di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara. Setelah beberapa hari, para korban ditawari pekerjaan di sebuah kafe di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

“Modus para pelaku adalah menjanjikan tempat tinggal dan pekerjaan, namun kenyataannya korban dieksploitasi secara seksual dengan dijadikan pekerja di tempat hiburan malam,” jelas Kombes Ferry. 

Para korban, lanjut Ferry, mengaku diminta melayani tamu pria di sebuah kafe dan sebagian dari hasilnya disetor kepada pengelola tempat tersebut. Salah satu korban bahkan sempat mencoba kabur bersama temannya untuk melaporkan kejadian ke polisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perdagangan Orang Sumut TPPO
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189283//banjir-IUMZ_large.jpg
Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189057//banjir-6Gt9_large.jpg
Korban Meninggal Bencana Sumatera Bertambah Jadi 969 Orang, 252 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187942//hujan-jQJr_large.jpg
BMKG Ingatkan Potensi Hujan di Sumut, Imbau Masyarakat Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187114//prabowo_subianto-3LER_large.jpg
Momen Lucu Prabowo Dipanggil 'Pak Gemoy' oleh Bocah Korban Banjir Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186665//bencana_sumatera-t7MD_large.jpg
11 Helikopter Dikerahkan ke Lokasi Bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186377//polri_kerahkan_seribu_personel_tangani_221_kejadian_bencana_di_sumut-vCw0_large.jpg
Polri Kerahkan 1.030 Personel Tangani 221 Kejadian Bencana di Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement