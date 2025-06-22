Mahfud MD Sarankan Pejabat Baca Buku Paradoks Indonesia Karya Prabowo, Ada 2 Alasannya!

SOLO - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyarankan agar para pejabat membaca buku berjudul Paradoks Indonesia. Buku yang ditulis Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai sangat brilian karena bahasanya enak dan isinya mengena semua sektor.

“Intinya ada dua, kita secara ekonomi menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Secara politik kita sudah tidak ikut demokrasi Pancasila,” kata Mahfud MD usai memberikan orasi ilmiah dalam rangka Lustrum ke-9 Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Sabtu (21/6/2025).

Menurut Prabowo dalam bukunya, kata Mahfud MD, saat ini yang terjadi adalah sudah ikut demokrasi jual beli dan demokrasi oligarki.

Di buku Paradoks Indonesia, Prabowo secara eksplisit menyebut hal itu sudah sistematis. Contohnya, suara bisa dibeli dan hasil survei juga bisa dibeli.

Mahfud MD mengatakan, orang tidak perlu takut menyatakan hal tersebut. Dia menegaskan bahwa itu bukan sekedar karangan. Namun resmi ada data, angka dan statistiknya.

“Sehingga saya menyarankan baca buku Pak Prabowo semua agar Pak Prabowo terbantu,” tegasnya.



