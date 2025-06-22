Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pendaki Asal Brasil Jatuh ke Jurang Gunung Rinjani, Tim SAR Lakukan Pencarian  

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |06:37 WIB
Pendaki Asal Brasil Jatuh ke Jurang Gunung Rinjani, Tim SAR Lakukan Pencarian  
Illustrasi Pendaki (foto: Okezone)
LOMBOK TIMUR - Seorang wisatawan wanita asal Brasil, JDSP (27) dilaporkan jatuh ke arah Danau Segara Anak di sekitar titik Cemara Nunggal, dengan kedalaman ratusan meter saat mendaki menuju puncak Gunung Rinjani. Insiden tragis ini terjadi pada Sabtu, 21 Juni 2025.

Kantor SAR Mataram segera mengerahkan puluhan personil setelah menerima laporan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). 

"Personel yang diberangkatkan ke lokasi dari Pos SAR Kayangan dan Kantor SAR Mataram, dengan membawa berbagai peralatan SAR," kata Koordinator lapangan tim rescue Kantor SAR Mataram, I Kadek Agus Ariawan, Minggu (22/6/2025).

Agus menyebutkan, perlengkapan yang dibawa meliputi peralatan mountaineering untuk medan terjal, alat evakuasi, drone untuk pemantauan udara, perangkat komunikasi, alat medis, serta kendaraan operasional dan pendukung lainnya.

Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur, dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), TNI, Polri, BPBD Lombok Timur, Unit SAR Lombok Timur, EMHC, Damkar, Relawan Rinjani, porter, dan unsur terkait lainnya. 

 

