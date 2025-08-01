2 ABG Jatuh ke Jurang, Jalur Pendakian Gunung Puntang Bandung Ditutup

BANDUNG – Jalur pendakian Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Penutupan buntut insiden dua remaja terperosok ke jurang di kawasan Puncak Mega.

Organisasi Persaudaraan Gunung Puntang Indonesia (PGPI) bersama sejumlah pihak mengambil langkah tegas demi mencegah kejadian serupa terulang.

"Setelah adanya kejadian yang jatuh kemarin, kan yang disorotnya pasti PGPI karena zona jalurnya ada di kami. Makanya kami juga nggak mau hal-hal yang tidak diinginkan, jadi sekarang kita tutup jalurnya,” ujar Ketua Umum PGPI, Ikar Kardiman, Kamis (31/7/2025).

Penutupan jalur ini, menurut Ikar, bukan keputusan sepihak. Prosesnya melalui audiensi dengan Basarnas, PMI, serta para relawan senior yang selama ini aktif di kawasan Gunung Puntang.

Langkah itu diambil setelah dua remaja berinisial RS (15) dan FR (16) jatuh ke jurang usai nekat menembus batas larangan. Mereka diketahui masuk dari jalur basecamp PGPI dan sempat menjebol kawat pengaman.