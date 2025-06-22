Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terowongan Karangkates di Malang, Pertama Dibangun Setelah Indonesia Merdeka

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |09:40 WIB
Terowongan Karangkates di Malang, Pertama Dibangun Setelah Indonesia Merdeka
Terowongan Karangkates di Malang (foto: Okezone/Avirista)
MALANG - Terowongan Karangkates menjadi daerah ikonik di wilayah Malang selatan dalam jalur perkeretaapian di Jawa Timur. Sejumlah kereta api (KA) baik jarak jauh dan KA Commuter Line atau lokal yang melintasi wilayah Malang bagian selatan dan Blitar, selalu melintasi terowongan ini.

Lokasinya terletak di Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, yang menjadi jalur perbatasan antara Kabupaten Malang dan Blitar. Di sini terdapat dua terowongan yang dibangun di bawah Bendungan Karangkates, yang dibangun sekitar tahun 1965-an.

Pemerhati perkeretaapian, Tjahjana Indra Kusuma menuturkan, sebelum Bendungan Karangkates dan Bendungan Lahor dibangun, rel kereta api jalur Malang - Blitar, memang sudah ada terlebih dahulu. Rel itu membentang menghubungkan antara dua wilayah kabupaten yang dipisahkan oleh Sungai Brantas.

"Lebih dahulu dibangun jalur rel kereta apinya. Kalau yang bendungan itu akan dibangun dekat halte Pohgajih awalnya. Kemudian karena untuk PLTA dengan lebih mudah mobilitas timbunannya dan batuan penyangga lebih mendukung, maka dibangun di tempat sekarang," kata Tjahjana Indra Kusuma kepada Okezone.

Menurutnya, pembangunan terowongan kala itu dilakukan karena saat pembangunan bendungan terjadi genangan air yang ada di jalur kereta api antara Sumberpucung dan Pogajih. Bendungan Karangkates sendiri dibuat untuk keperluan pembangkit listrik, pengendalian banjir, dan irigasi, pada tahun 1961.

"Pemerintah harus merelokasi trase jalur kereta api ke utara bendungan. Trase baru ini memerlukan dua terowongan, salah satunya ialah Terowongan Karangkates," ucapnya.

 

