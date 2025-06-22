Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tradisi Makan IPDN Bikin Kepala Daerah Kaget, Baru Tiga Suap Lonceng Berbunyi

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |16:37 WIB
Tradisi Makan IPDN Bikin Kepala Daerah Kaget, Baru Tiga Suap Lonceng Berbunyi
Wamendagri Bima Arya (Foto: Agi Ilman/Okezone)
A
A
A

SUMEDANG – Suasana retret kepala daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025), tak hanya dipenuhi materi serius dan agenda pembekalan. Ada momen menarik ketika para kepala daerah menjalani makan siang pertama mereka bersama para praja di ruang makan kampus atau menza IPDN.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan, banyak kepala daerah kaget dengan tradisi makan di IPDN yang berlangsung serba cepat dan disiplin. Mereka hanya diberi waktu selama dua lagu untuk menyelesaikan makan siang.

“Tadi banyak yang belum selesai makan, baru tiga perempat, tiba-tiba lonceng sudah bunyi. Mereka bilang, ‘Ini baru tiga suap,’” kata Bima sambil tertawa, menceritakan respons para kepala daerah saat briefing seusai makan siang.

Ia menjelaskan, tradisi makan di IPDN berlangsung dalam format terpimpin dan berkomando. Saat lonceng dibunyikan menandai awal dan akhir waktu makan, peserta harus mengikuti irama yang telah ditentukan. Biasanya hanya dua lagu diputar sebagai pengukur waktu.

“Semua terpimpin. Komando, dua lagu selesai. Bahkan tadi dua lagu sudah diulur-ulur, tapi tetap saja banyak yang belum menyesuaikan,” ujar Bima.

 

Halaman:
1 2
      
