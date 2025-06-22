Kepala Daerah Mulai Berdatangan ke IPDN untuk Ikuti Retret Gelombang II

SUMEDANG - Gelombang kedatangan para kepala daerah peserta Retret Kepala Daerah Gelombang II mulai datang di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025).

Berdasarkan pantauan di lokasi, para kepala daerah tiba secara bersamaan pada pukul 11.50 WIB menggunakan tiga bus besar.

Setibanya di area kampus IPDN, mereka turun satu per satu dan langsung diarahkan untuk berbaris secara tertib sambil menggunakan seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satpol PP warna Khaki lengkap dengan sepatu dan topi loreng.

Kehadiran para kepala daerah ini langsung disambut oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, didampingi oleh jajaran pendamping, termasuk tim protokoler dan marching band praja IPDN yang turut memeriahkan suasana.

Dengan iringan musik semangat khas IPDN, para kepala daerah tampak antusias mengikuti prosesi penyambutan. Mereka kemudian diarahkan menuju lapangan parade sebelum masuk ke area asrama dan lokasi kegiatan utama.