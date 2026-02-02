Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lebih dari 4 Ribu Pejabat Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |12:09 WIB
Kepala Daerah di Rakornas 2026 (foto: Okezone)
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Sebanyak lebih dari 4.000 pejabat tercatat menghadiri forum tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di SICC.

"Telah hadir dalam Rakornas sebanyak 4.011 orang, yang terdiri dari unsur tingkat pusat sebanyak 525 orang, yaitu Menteri Koordinator, Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BIN, pimpinan lembaga, Wakil Menko, Wakil Menteri, penasihat khusus Presiden, serta utusan khusus Presiden," ungkap Tito.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa Rakornas ini sejatinya direncanakan digelar pada awal Januari 2026. Namun, pelaksanaannya baru dapat dilakukan hari ini karena adanya sejumlah agenda kenegaraan penting.

"Dikarenakan ada beberapa agenda penting kenegaraan," ucap Tito.

 

