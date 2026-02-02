Advertisement
Prabowo di Rakornas 2026: Hati Saya Bergetar Melihat Semangat Persatuan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |11:37 WIB
Prabowo di Rakornas 2026: Hati Saya Bergetar Melihat Semangat Persatuan
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan (taklimat) dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Di hadapan ribuan pejabat dari seluruh penjuru Tanah Air, Prabowo menyampaikan pesan yang emosional sekaligus membakar semangat persatuan. Mengawali arahannya, Prabowo mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia menekankan pentingnya sikap tawakal serta memohon pertolongan Sang Pencipta dalam mengemban amanah negara.

"Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah subhanahu wa ta’ala, Tuhan semesta alam. Hanya kepada-Nya kita berdoa dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan," ujar Prabowo dengan nada khidmat.

Di tengah suasana formal tersebut, Prabowo juga menunjukkan empati mendalam terhadap kondisi terkini di Tanah Air. Ia mengajak seluruh peserta Rakornas untuk mendoakan masyarakat yang sedang tertimpa musibah di berbagai wilayah Indonesia agar segera diberikan kekuatan dan pemulihan.

 

