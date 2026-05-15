Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Korupsi, Pengelolaan Dana Desa Akan Diterapkan Secara Non Tunai

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |10:04 WIB
Cegah Korupsi, Pengelolaan Dana Desa Akan Diterapkan Secara Non Tunai
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah akan segera menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Penerapan transaksi non tunai untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran desa sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Diharapkan, dengan langkah ini keuangan dana desa bisa lebih transparan.

“Digitalisasi dan transaksi non tunai merupakan jembatan emas dalam melaksanakan asas transparan dan akuntabel pada pengelolaan keuangan desa,” kata Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, sistem pembayaran digital dapat mengurangi risiko manipulasi dana tunai, mempermudah proses audit, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

“Dengan sistem pembayaran secara digital, penyalahgunaan anggaran maupun manipulasi dana tunai diharapkan dapat diminimalisir. Selain itu, proses audit menjadi lebih mudah dan transparansi pengelolaan keuangan desa dapat semakin meningkat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Kemendagri juga menegaskan implementasi transaksi non-tunai telah diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menyiapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem transaksi non-tunai, termasuk menetapkan peraturan kepala daerah terkait sistem dan prosedur transaksi non-tunai serta penetapan bank persepsi.

La Ode menuturkan, Provinsi Jawa Tengah dipilih menjadi salah satu fokus implementasi karena memiliki jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 7.810 desa.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218526//pemerintah-xjeJ_large.jpg
KPK Ungkap LHKPN Terbaru Wapres Gibran, Kekayaannya Capai Rp27,9 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218513//pemerintah-qUNV_large.jpg
Jelang Forum ASEAN 2026, Pemerintah Minta Pengembangan Smart City Sesuai Karakter Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218317//prabowo-A3ct_large.jpg
Prabowo: Uang Rp10 Triliun yang Kembali ke Negara Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218322//pemerintah-CthO_large.jpg
Pemerintah Jadikan PTKIN Benteng Pemahaman Islam yang Inklusif dan Toleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218186//pemerintah-goNy_large.jpg
Penampakan Tumpukan Uang Rp10 Triliun yang Diserahkan Satgas PKH ke Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217916//e_ktp-z2DQ_large.jpg
Gaduh Larangan Fotokopi e-KTP, Ini Penjelasan Ditjen Dukcapil Kemendagri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement