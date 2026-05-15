HOME NEWS NASIONAL

Jelang Forum ASEAN 2026, Pemerintah Minta Pengembangan Smart City Sesuai Karakter Daerah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |07:55 WIB
Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil, Amran
JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi nasional menjelang pelaksanaan The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting di Cebu, Filipina, pada Juli 2026.

Dalam persiapan keikutsertaan Indonesia pada forum internasional tersebut, pengembangan smart city di Indonesia harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta potensi masing-masing daerah.

Pasalnya, pembangunan kota cerdas tidak harus meniru daerah maupun negara lain, sebab setiap wilayah memiliki tantangan, kondisi sosial, serta karakteristik yang berbeda.

“Smart city bukan soal menyeragamkan teknologi, tetapi bagaimana inovasi yang dibangun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai konteks daerah masing-masing,” ujar Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil, Amran, Jumat (15/5/2026).

Ditjen Bina Adwil mencatat sejumlah kota anggota ASCN Indonesia telah menghadirkan inovasi pelayanan publik digital yang inklusif. Jakarta mengembangkan layanan publik digital terintegrasi, Banyuwangi melalui program Smart Kampung, Makassar dengan layanan publik berbasis teknologi, serta Sumedang melalui penguatan digitalisasi desa.

Selain itu, Semarang berhasil mengembangkan strategi kota tangguh berbasis mitigasi risiko, sementara Denpasar memperkuat pariwisata digital dan ekonomi kreatif yang didukung konsep green mobility serta pelestarian budaya lokal.

 

Prabowo: Uang Rp10 Triliun yang Kembali ke Negara Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas
Pemerintah Jadikan PTKIN Benteng Pemahaman Islam yang Inklusif dan Toleran
Penampakan Tumpukan Uang Rp10 Triliun yang Diserahkan Satgas PKH ke Pemerintah
Waisak 2026, Ribuan Liter Eco Enzyme Dituang ke Sungai Sentiong Sunter
Pemerintah Gandeng Homeless Media, Dewan Pers: Jangan Dijadikan Humas!
Satpol PP Dilibatkan Antisipasi Ancaman Darurat Sampah Nasional
