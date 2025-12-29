Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Biaya Pilkada Mahal, Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |09:28 WIB
Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono (foto: dok ist)
Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono (foto: dok ist)
JAKARTA - Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono. Ia menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun di tingkat gubernur," kata Sugiono, Senin (29/12/2025).

Partai Gerindra, kata dia, menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien dibandingkan dengan mekanisme yang selama ini diterapkan. Efisiensi tersebut terlihat dari proses dan waktu penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, anggaran, hingga ongkos politik sampai pemilihan terlaksana.

Ia menyinggung bahwa pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Nominal tersebut terus mengalami kenaikan yang signifikan. Sementara pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada mencapai lebih dari Rp37 triliun.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, seperti upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," ujarnya.

 

