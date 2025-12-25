Kardinal Suharyo Soal Kepala Daerah Korupsi: Semua Mesti Bertobat!

JAKARTA – Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyoroti sejumlah kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus korupsi.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers seusai Misa Pontifikal di Gereja Katedral Jakarta, Kamis (25/12/2025).

“Kalau sekarang kita membaca berita-berita, melihat televisi hari-hari ini, sudah sekian kali kita membaca berita bupati ini ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya,” kata Suharyo.

Menurutnya, para pejabat yang ditangkap oleh lembaga antirasuah maupun aparat penegak hukum lainnya tidak menjalankan jabatannya demi kepentingan umat atau masyarakat.

“Maka beberapa waktu yang lalu, ketika sedang ramai-ramai akhir bulan Agustus, saya memberanikan diri untuk mengatakan bangsa ini membutuhkan pertobatan nasional,” ujarnya.