INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengapa AS Setia Dukung Israel? Ternyata Ini Penyebabnya

Dilla Nur Fadhilah , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |18:36 WIB
Mengapa AS Setia Dukung Israel? Ternyata Ini Penyebabnya
Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) menjadi sekutu paling loyal Israel sejak negara itu berdiri pada 1948. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga konkret dalam bentuk bantuan militer, dukungan ekonomi, dan perlindungan diplomatik.

Dalam berbagai forum internasional, Washington kerap membela Israel dari kecaman global, bahkan secara rutin menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan resolusi yang mengecam kebijakan Israel terhadap Palestina.

Namun, muncul pertanyaan besar: mengapa AS terus menunjukkan kesetiaan terhadap Israel, meskipun menghadapi kritik tajam dari masyarakat internasional dan bahkan dari sebagian rakyatnya sendiri?

Mantan Presiden AS Harry Truman menjadi pemimpin dunia pertama yang mengakui kemerdekaan Israel, hanya 11 menit setelah deklarasi resminya. Keputusan ini didorong oleh faktor moral, kedekatan personal dengan tokoh Zionis melalui Edward Jacobson, serta pertimbangan strategis.

AS saat itu mulai melihat Israel sebagai mitra penting dalam menghadapi pengaruh Uni Soviet di awal Perang Dingin.

Berikut sejumlah alasan yang menjelaskan mengapa AS selalu setia mendukung Israel:

1. Kepentingan Geopolitik AS di Timur Tengah

Setelah Perang Dunia II, Timur Tengah menjadi ajang persaingan kekuatan global karena kekayaan minyak dan jalur strategis seperti Terusan Suez. Uni Soviet mulai mendukung negara-negara Arab seperti Mesir dan Suriah, sementara AS mencari sekutu untuk menahan pengaruh Soviet. 

 

