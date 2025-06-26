Advertisement
HOME NEWS JABAR

Miris, Ibu di Cirebon Nekat Jual Obat Keras demi Hidupi Anak

Muslimin , Jurnalis-Kamis, 26 Juni 2025 |12:57 WIB
Miris, Ibu di Cirebon Nekat Jual Obat Keras demi Hidupi Anak
Ibu di Cirebon nekat jual obat keras (Foto: Muslimin/Okezone)
A
A
A

CIREBON - Kisah memilukan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat rela melakukan apa pun untuk menghidupi anaknya. Usai bercerai, ST (41), warga Kecamatan Pabuaran, nekat menjual obat keras terbatas (OKT) demi membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan dua anaknya.

Perbuatannya ST berujung petaka. Ia harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya di balik jeruji besi setelah ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon dalam operasi pemberantasan narkoba dan obat keras terbatas sepanjang Juni 2025.

ST mengaku terpaksa menempuh jalan gelap lantaran tidak memiliki pekerjaan tetap dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Awalnya saya cuma ingin anak-anak bisa tetap sekolah dan makan. Tapi saya enggak punya penghasilan tetap. Saya terpaksa,” ungkap ST sambil menahan tangis di hadapan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, di Mapolresta Cirebon, Kamis (26/6/2025).

ST mengaku mengenal jenis obat keras tersebut dari lingkungan pergaulan anak muda dan mendapat pasokan dari temannya. Ia berdalih tidak mengetahui keuntungan pasti yang diperoleh karena hanya mendapat upah kecil setiap kali berhasil menjual barang.

"Dapatnya juga enggak tentu. Kadang ada yang beli, kadang enggak,” ucapnya lirih.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, mengungkapkan ST merupakan satu dari 28 tersangka yang diamankan dalam operasi yang digelar sepanjang Juni. Polisi berhasil mengungkap 26 kasus, terdiri dari 20 kasus peredaran OKT, 5 kasus narkotika jenis sabu, dan 1 kasus tembakau sintetis.

 

