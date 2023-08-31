Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dijual ke Kalangan Muda, Polisi Bongkar Pengedar Obat Keras Mengandung Tramadol

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |03:01 WIB
Dijual ke Kalangan Muda, Polisi Bongkar Pengedar Obat Keras Mengandung Tramadol
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

CIMAHI - Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Cimahi berhasil mengamankan 12.740 butir obat keras berbahaya (OKB) yang diduga mengandung tramadol. Obat tersebut diduga akan diedarkan ke masyarakat.

Selain mengamankan obat, polisi juga menangkap seorang pelaku berinisial YD, 50, warga Kampung Cikawao, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Pelaku ditangkap dengan barang bukti pil berwarna putih dan kuning tersebut.

Tersangka ditangkap polisi setelah ada pengaduan masyarakat melalui layanan WhastApp (WA) ‘Lapor Pak Kapolres Reborn’ Polres Cimahi.

Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono mengatakan, OKB yang dijual pelaku biasanya dikonsumsi masyarakat usia produktif (remaja dan dewasa). Obat yang memiliki efek berbahaya ini, kata dia, digemari kalangan muda lantaran harganya yang murah.

"Kami sangat konsen memberantas OKB karena dampaknya sangat berbahaya bagi generasi muda. Bayangkan saja per 10 butir dijual dengan harga Rp12.000 dan sangat terjangkau masyarakat. Tapi dibalik harganya yang mudah dampaknya bagi pengguna sangat berbahaya," ujar dia, Rabu (30/8/2023).

Lebih lanjut dia menjelaskan, penangkapan kepada tersangka, berlangsung pada Senin (28/8/2023) sekitar pukul 18.00 WIB di Kampung Cipatat, Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung.

Halaman:
1 2
      
