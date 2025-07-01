Mahasiswi UNS Terjun ke Sungai Bengawan Solo, Tinggalkan Pesan "Aku Pergi Ya"

SOLO - Seorang perempuan melompat ke sungai Bengawan Solo dari Jembatan Jurug, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Korban meninggalkan pesan lewat secarik kertas.

Menurut informasi yang dihimpun Okezone, Selasa (1/7/2025), korban bernama Devita Sari Anugraheni warga Temanggung. Korban diketahui tengah menimba ilmu di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS).

Dari atas jembatan ditemukan motor jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AA 3747 CY yang diduga milik wanita tersebut. Terdapat tas berisi telefon genggam. Di dalam tas ditemukan buku catatan berisi pesan yang ditulis korban.

'Aku pergi ya... Jangan salahin keluarga atau tempat instansi aku kuliah. Aku hanya bermasalah dengan diriku sendiri. Terkadang aku merasa bukan diriku. Aku Capek, maaf Untuk Bp. Dr. Sumardiyono.S.Km karena telah mengkhianati dan berjanji untuk bertahan...... Tak masalah semua orang bilang yang lain bipolar juga bisa...... aku engga.. aku capek.... Buu maaf aku tak sekuat ibu....'

Pesan lewat secarik kertas tersebut diduga sengaja ditulis korban sebelum mengakhiri hidupnya. Kejadian itu lantas membuat kawasan Jembatan Jurug ramai.