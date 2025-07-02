Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Selidiki Kasus Kurir COD yang Dianiaya Bos Toko Kelontong 

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |16:41 WIB
Polisi Selidiki Kasus Kurir COD yang Dianiaya Bos Toko Kelontong 
Kurir COD Dianiaya pembeli (foto: dok ist)
A
A
A

PAMEKASAN - Satuan Reskrim Polres Pamekasan akan melakukan penyelidikan terkait kasus penganiayaan seorang kurir ekspedisi, Irwan Siskiyanto (27) di sebuah toko kelontong Jalan Desa Laden, Pamekasan, Jawa Timur, pada Senin 30 Juni 2025.

Pelaku diduga pemilik toko berinisial AR, yang tak terima barang pesanannya tidak sesuai. Saat itu, korban tengah mengantarkan paket berupa telepon seluler senilai Rp1,5 juta, dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD).

Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya telah memerintahkan tim Satreskrim untuk melakukan penyelidikan.

"Kami akan mengusut tuntas, siapa pun pelakunya," ujar Hendra, Rabu (2/7/2025).

Ia pun menegaskan, pihaknya akan menghukum pelaku penganiayaan tersebut, tanpa mempedulikan status sosial atau profesi, tidak akan mempengaruhi proses hukum.

“Semua warga negara sama di mata hukum. Jika terbukti bersalah, pelaku akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Sebelumnya, seorang kurir ekspedisi bernama Irwan Siskiyanto (27) menjadi korban penganiayaan saat mengantarkan paket ke toko kelontong di Pamekasan, Jawa Timur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178379//anak_dianiaya_ibu_tiri_hingga_tewas-wgY7_large.jpg
Sadis! Bocah 6 Tahun di Bojonggede Tewas Dianiaya Ibu Tiri Berhari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176285//kasus_pemukulan-MmiI_large.jpg
Niat Tagih Utang, Pria Ini Malah Diteriaki Maling hingga Dikepung Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172843//buronan-txhZ_large.jpg
Polres Metro Bekasi Ultimatum Pelaku Pembacok Kurir Paket COD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171692//zaskia_adya_mecca-KyEl_large.jpg
Karyawan Zaskia Adya Mecca Dianiaya usai Tegur Pemotor yang Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171508//gojek-fbs1_large.jpg
Driver Dianiaya Perwira TNI di Pontianak, Gojek Janji Beri Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171466//ojol_dianiaya_perwira_tni-7MPS_large.jpg
Viral! Ojol Dianiaya Perwira TNI di Pontianak hingga Patah Tulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement