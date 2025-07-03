Advertisement
HOME NEWS JATIM

KMP Tunu Jaya Tenggelam di Selat Bali, Tim SAR Gabungan Dikerahkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |09:16 WIB
KMP Tunu Jaya Tenggelam di Selat Bali, Tim SAR Gabungan Dikerahkan
Tim SAR Gabungan mencari penumpang KMP Tunu Jaya (foto: dok ist)
JAKARTA - KMP Tunu Pratama Jaya rute Ketapang Banyuwangi-Gilimanuk tenggelam pada Rabu 2 Juli 2025 malam. Kapal tenggelam sekitar 25 menit setelah lepas jangkar.

Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit menjelaskan, Basarnas langsung mengirimkan personel dari Pos SAR Banyuwangi dan Jembrana untuk melakukan pencarian terhadap kapal beserta penumpang.

"Saat ini ada tim dari Kantor SAR Surabaya juga yang merapat ke lokasi dan KN SAR Permadi yang dipersiapkan untuk berangkat mendukung operasi SAR," kata Nanang, Kamis (3/7/2025).

Nanang menyebut, dalam data yang dihimpun kapal itu mengangkut 53 penumpang, 12 kru kapal. Sementara kapal juga membawa 22 kendaraan.

Hingga pemberitaan ini dikeluarkan, tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap seluruh manifest KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali.

"Unsur yang berkoordinasi dalam pencarian ini antara lain Basarnas, Syahbandar Banyuwangi, Polairud Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, TNI AL Gilimanuk, KP3 Banyuwangi, BPBD Banyuwangi, BMKG Banyuwangi, BKK Banyuwangi, dan Tagana Banyuwangi," tutupnya.

(Awaludin)

      
