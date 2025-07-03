4 Penumpang Kapal Feri Tunu Pratama Jaya Ditemukan Selamat Naik Sekoci

Tim Basarnas cari Penumpang Kapal Feri Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali (foto: dok ist)

BANYUWANGI - Empat penumpang kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan selamat di perairan Selat Bali. Keempatnya ditemukan oleh tim SAR di Perairan Cekik Bali, sekitar pukul 05.15 WITA, atau 04.15 WIB.

Koordinator Basarnas Banyuwangi, Wahyu Setia Budi membenarkan informasi adanya empat penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan selamat di Perairan Cekik Bali.

"Mereka berhasil menyelamatkan diri menggunakan sekoci KMP Tunu Pratama Jaya," kata Wahyu Setia Budi, Kamis (3/7/2025).

Mereka sudah dievakuasi dan dibawa ke Pelabuhan Gilimanuk, Banyuwangi, oleh tim pencari gabungan. Saat ini tim pencari masih melakukan pencarian ke penumpang lainnya.

"Kapal feri itu membawa 53 orang penumpang 12 orang kru kapal dan 22 unit kendaraan," ujarnya.