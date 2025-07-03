22 Kendaraan Tenggelam Bersama Kapal Feri Tunu Pratama Jaya di Selat Bali

BANYUWANGI - Kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Kamis (3/7/2025) dini hari. Kapal tersebut dilaporkan berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk Jembrana, Bali.

Koordinator Basarnas Banyuwangi Wahyu Setia Budi menjelaskan, dari laporan manifes kapal selain membawa 53 penumpang dan 12 kru kapal, ada sebanyak 22 kendaraan di dalamnya.

"Ada 22 kendaraan terdiri dari 4 mobil, satu sepeda motor, 3 unit mobil pickup, tiga unit truk sedang, 3 unit truk sedang, dan 8 truk tronton," kata Wahyu Setia Budi, saat dikonfirmasi pada Kamis (3/7/2025).

Hingga pukul 09.00 WIB, sebanyak 30 orang ditemukan selamat, dua di antaranya merupakan kru kapal. Sementara ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia yang seluruhnya kru kapal yang menjadi petugas kantin kapal.

"Data sementara hingga kini 4 orang ditemukan meninggal," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada pukul 00.15 WITA, Kamis dini hari (3/7/2025). Diduga kapal mengalami kebocoran mesin dan terpaan ombak besar di selat yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Bali itu.

Diduga kapal mengalami kebocoran mesin dan terpaan ombak besar di selat yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Bali itu.



(Angkasa Yudhistira)