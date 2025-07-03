Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

KM Tunu Pratama Jaya Hadapi Gelombang Tinggi sebelum Tenggelam di Selat Bali

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |16:36 WIB
KM Tunu Pratama Jaya Hadapi Gelombang Tinggi sebelum Tenggelam di Selat Bali
Ilustrasi KM Tunu Pratama Jaya sempat menghadapi cuaca buruk dan gelombang tinggi/Foto: istimewa
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyatakan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali sempat menghadapi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan saat kejadian kecepatan arus laut di Selat Bali mencapai dua meter per detik.

Kemudian kondisi perairan juga sedang dilanda gelombang tinggi hingga 2,5 meter. Sementara kecepatan angin saat itu mencapai 9 knot.

"Cuaca buruk diduga menjadi salah satu faktor dalam insiden ini," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).

Insiden kecelakaan terjadi sekira pukul 23.15 WIB saat KM Tunu Pratama Jaya menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal memulai perjalanan dari Pelabuhan LCM Ketapang pada pukul 22.28 WIB.

Kapal tersebut mengangkut 53 penumpang dan 12 anak buah kapal (ABK). Di lambung kapal membawa 22 unit kendaraan berbagai jenis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241/nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081/kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/18/3156611/kapal-4pxf_large.jpg
Kapal Wisata Terbalik, 34 Tewas dan Beberapa Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155545/pencarian-eoCJ_large.jpg
Update! Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, 1 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155324/tim_sar-nh3Y_large.jpg
Kronologi Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, Sejumlah Penumpang Berenang 6 Jam Selamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155266/kapal_tenggelam-Lwpa_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Diperpanjang, 17 Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement