Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Korban Tewas KMP Tunu Pratama Jaya Bertambah Jadi 6 Orang, Salah Satunya Balita

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |19:08 WIB
Korban Tewas KMP Tunu Pratama Jaya Bertambah Jadi 6 Orang, Salah Satunya Balita
Pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya (Foto: Avirista M/Okezone)
A
A
A

BANYUWANGI - Enam jenazah korban kapal motor penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali berhasil ditemukan. Mereka ditemukan di sekitar perairan Pelabuhan Gilimanuk arah selatan.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan, ada dua jenazah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya kembali ditemukan. Total hingga Kamis (3/7/2025) pukul 17.00 WIB, ada enam korban ditemukan tewas.

"Total enam korban meninggal dunia dievakuasi ke RSUD Jembrana," kata Nanang Sigit, Kamis petang.

Dua korban terbaru salah satunya balita berusia tiga tahun bernama Afnan Agil Mustafa. Dari keenam korban, saat ditemukan ada yang terpisah dan berdekatan posisinya.

Sementara itu, hingga Kamis petang juga ada tambahan dua korban selamat yakni Abu Khoir (55) dan Supardi (61) asal Sumberjati, Kabupaten Banyuwangi. Korban selamat kini dievakuasi ke Banyuwangi setelah mendapatkan perawatan medis pertama di Jembrana, Bali.

"Seluruh korban yang meninggal dunia dan selamat dievakuasi ke RSUD Jembrana untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241/nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081/kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/18/3156611/kapal-4pxf_large.jpg
Kapal Wisata Terbalik, 34 Tewas dan Beberapa Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155545/pencarian-eoCJ_large.jpg
Update! Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, 1 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155324/tim_sar-nh3Y_large.jpg
Kronologi Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, Sejumlah Penumpang Berenang 6 Jam Selamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155266/kapal_tenggelam-Lwpa_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Diperpanjang, 17 Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement