Korban Tewas KMP Tunu Pratama Jaya Bertambah Jadi 6 Orang, Salah Satunya Balita

BANYUWANGI - Enam jenazah korban kapal motor penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali berhasil ditemukan. Mereka ditemukan di sekitar perairan Pelabuhan Gilimanuk arah selatan.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan, ada dua jenazah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya kembali ditemukan. Total hingga Kamis (3/7/2025) pukul 17.00 WIB, ada enam korban ditemukan tewas.

"Total enam korban meninggal dunia dievakuasi ke RSUD Jembrana," kata Nanang Sigit, Kamis petang.

Dua korban terbaru salah satunya balita berusia tiga tahun bernama Afnan Agil Mustafa. Dari keenam korban, saat ditemukan ada yang terpisah dan berdekatan posisinya.

Sementara itu, hingga Kamis petang juga ada tambahan dua korban selamat yakni Abu Khoir (55) dan Supardi (61) asal Sumberjati, Kabupaten Banyuwangi. Korban selamat kini dievakuasi ke Banyuwangi setelah mendapatkan perawatan medis pertama di Jembrana, Bali.

"Seluruh korban yang meninggal dunia dan selamat dievakuasi ke RSUD Jembrana untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya.