Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Maksimalkan Golden Time, Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya hingga Malam Hari

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |22:41 WIB
Maksimalkan <i>Golden Time</i>, Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya hingga Malam Hari
Basarnas lakukan pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya hingga malam hari (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyebut operasi pencarian dan penyelamatan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akan memaksimalkan golden time. Sehingga operasi pencarian dan penyelamatan juga dilakukan pada malam hari.

"Rencana kegiatan besok dan atas arahan bapak Menteri, memaksimalkan waktu golden time, upaya pencarian akan kami lakukan malam hari juga," kata Deputi Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Laksamana Muda, Ribut Eko Suyatno, Kamis (3/7/2025).

Eko menyebut Basarnas akan menurunkan alut SAR KN SAR Permadi dan KN Sar Arjuna dalam operasi pencarian ini. Kapal-kapal dengan fleksibilitas tinggi juga dikerahkan agar pencarian korban bisa maksimal.

"Dengan mengerahkan KN SAR Permadi dan Arjuna serta beberapa kapal SAR yang fleksibilitasnya dalam manuver lebih cepat sehingga tidak mengganggu penyeberangan dari Ketapang-Gilimanuk," tutur dia.

Eko mengungkap operasi pencarian dan penyelamatan hingga Kamis malam berhasil menemukan 35 korban. Rinciannya 29 orang ditemukan selamat, sementara enam sisanya dalam kondisi meninggal dunia.

"Yang selamat 29 dan enam korban dalam kondisi meninggal dunia. Enam korban yang meninggal dunia sudah diidentifikasi pihak rumah sakit di Gilimanuk," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241/nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081/kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/18/3156611/kapal-4pxf_large.jpg
Kapal Wisata Terbalik, 34 Tewas dan Beberapa Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155545/pencarian-eoCJ_large.jpg
Update! Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, 1 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155324/tim_sar-nh3Y_large.jpg
Kronologi Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, Sejumlah Penumpang Berenang 6 Jam Selamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155266/kapal_tenggelam-Lwpa_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Diperpanjang, 17 Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement