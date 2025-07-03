Maksimalkan Golden Time, Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya hingga Malam Hari

JAKARTA - Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyebut operasi pencarian dan penyelamatan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akan memaksimalkan golden time. Sehingga operasi pencarian dan penyelamatan juga dilakukan pada malam hari.

"Rencana kegiatan besok dan atas arahan bapak Menteri, memaksimalkan waktu golden time, upaya pencarian akan kami lakukan malam hari juga," kata Deputi Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Laksamana Muda, Ribut Eko Suyatno, Kamis (3/7/2025).

Eko menyebut Basarnas akan menurunkan alut SAR KN SAR Permadi dan KN Sar Arjuna dalam operasi pencarian ini. Kapal-kapal dengan fleksibilitas tinggi juga dikerahkan agar pencarian korban bisa maksimal.

"Dengan mengerahkan KN SAR Permadi dan Arjuna serta beberapa kapal SAR yang fleksibilitasnya dalam manuver lebih cepat sehingga tidak mengganggu penyeberangan dari Ketapang-Gilimanuk," tutur dia.

Eko mengungkap operasi pencarian dan penyelamatan hingga Kamis malam berhasil menemukan 35 korban. Rinciannya 29 orang ditemukan selamat, sementara enam sisanya dalam kondisi meninggal dunia.

"Yang selamat 29 dan enam korban dalam kondisi meninggal dunia. Enam korban yang meninggal dunia sudah diidentifikasi pihak rumah sakit di Gilimanuk," ujarnya.

(Arief Setyadi )