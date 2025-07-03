21 Korban Selamat KMP Tunu Pratama Jaya Tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

BANYUWANGI - Sebanyak 21 korban selamat dari insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dievakuasi ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Seluruh korban tiba di Pelabuhan Ketapang, pada pukul 17.00 WIB, Kamis (3/7/2025).

Puluhan korban selamat itu tiba di dermaga 1 setelah diberangkatkan dari Pelabuhan Gilimanuk Bali. Menurut Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit, dari hasil pencarian tim gabungan sejak Kamis dini hari hingga petang ada 30 orang korban selamat, dan enam korban meninggal dunia.

"Untuk 21 orang korban selamat yang baru tiba di Pelabuhan Ketapang ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah semuanya sehat," kata Nanang Sigit di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

Sementara 29 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya sekitar pukul 00.15 WITA, Kamis 3 Juli 2025 muncul kode merah dari tim operator Pelabuhan Gilimanuk dan salah satu nahkoda kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang meminta tolong karena mengalami kebocoran mesin kapal.