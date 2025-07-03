Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Anggota Polres Muratara Tewas Kecelakaan Usai Kasih Gaji ke Orangtua

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |11:46 WIB
Anggota Polres Muratara Tewas Kecelakaan Usai Kasih Gaji ke Orangtua
Anggota Polres Muratara Tewas Kecelakaan (foto: freepik)
A
A
A

MUSI RAWAS - Anggota Polres Muratara, Bripda Ghalidzan Raja Guna (19) tewas akibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kelurahan Terawas, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Rabu 2 Juli 2025, sekira pukul 20.00 WIB. 

Dari informasi yang dihimpun, korban merupakan anggota BA Satsamapta Polres Muratara berangkat menggunakan motor CBS miliknya dari arah Lubuklinggau hendak menuju ke Polres Musi Rawas Utara (Muratara) untuk bertugas. Saat di TKP, motor korban menabrak bagian belakang mobil dumptruck bermuatan batu yang ada di pinggir jalan akibat pecah ban. 

Paman korban yakni Abbas mengatakan, pihak keluarga mendapat informasi kecelakaan tersebut dari anggota Polres Muratara sekitar pukul 20.00 WIB.

"Saat mendapatkan kabar tersebut, kami langsung menghubungi anggota Polsek Terawas untuk menanyakan dimana posisi korban. Ternyata almarhum sudah dibawa ke Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau. Kami pun langsung ke rumah sakit dan saat disana korban sudah dinyatakan meninggal dunia," kata Abbas, Kamis (3/7/2025). 

Dikatakan Abbas, korban yang selama ini tinggal di Mess Muratara memang sengaja pulang ke rumah orang tuanya di Lubuklinggau untuk mengantarkan uang gaji miliknya. 

"Kemarin almarhum sampai di Lubuklinggau sekitar pukul 16.00 WIB. Memang kebiasaan dia kalau habis gajian pulang ke rumah orang tuanya. Sejam dari situ sekitar pukul 17.00 WIB, dia pamit mau pulang ke Muratara karena mau tugas melakukan pengamanan," jelasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182410//kecelakaan-1fFV_large.jpg
Mobil Seruduk Tenda Maulid di Kembangan Jakbar, Dua Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173344//kecelakaan_di_depok-nd3C_large.jpg
Nahas! Pemotor Wanita Tanpa Identitas Tewas Terlindas Truk di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171491//truk_derek_tabrak_dua_bus_di_tol_cipularang-1TQw_large.jpg
Truk Derek Tabrak Dua Bus di Tol Cipularang, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3167004//mahasiswa_kecelakaan-fFzn_large.jpg
Mahasiswa di Bekasi Tewas Usai Tabrak Truk yang Sedang Terparkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/340/3165010//kecelakaan_di_tapteng-elmq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Jalur Barus–Sorkam Tapteng, 3 Orang Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/338/3165005//kecelakaan_di_tol_jagorawi-BtN9_large.jpg
1 Orang Tewas Akibat Kecelakaan di Tol Jagorawi, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement