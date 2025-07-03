Anggota Polres Muratara Tewas Kecelakaan Usai Kasih Gaji ke Orangtua

MUSI RAWAS - Anggota Polres Muratara, Bripda Ghalidzan Raja Guna (19) tewas akibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kelurahan Terawas, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Rabu 2 Juli 2025, sekira pukul 20.00 WIB.

Dari informasi yang dihimpun, korban merupakan anggota BA Satsamapta Polres Muratara berangkat menggunakan motor CBS miliknya dari arah Lubuklinggau hendak menuju ke Polres Musi Rawas Utara (Muratara) untuk bertugas. Saat di TKP, motor korban menabrak bagian belakang mobil dumptruck bermuatan batu yang ada di pinggir jalan akibat pecah ban.

Paman korban yakni Abbas mengatakan, pihak keluarga mendapat informasi kecelakaan tersebut dari anggota Polres Muratara sekitar pukul 20.00 WIB.

"Saat mendapatkan kabar tersebut, kami langsung menghubungi anggota Polsek Terawas untuk menanyakan dimana posisi korban. Ternyata almarhum sudah dibawa ke Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau. Kami pun langsung ke rumah sakit dan saat disana korban sudah dinyatakan meninggal dunia," kata Abbas, Kamis (3/7/2025).

Dikatakan Abbas, korban yang selama ini tinggal di Mess Muratara memang sengaja pulang ke rumah orang tuanya di Lubuklinggau untuk mengantarkan uang gaji miliknya.

"Kemarin almarhum sampai di Lubuklinggau sekitar pukul 16.00 WIB. Memang kebiasaan dia kalau habis gajian pulang ke rumah orang tuanya. Sejam dari situ sekitar pukul 17.00 WIB, dia pamit mau pulang ke Muratara karena mau tugas melakukan pengamanan," jelasnya.