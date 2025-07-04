Advertisement
HOME NEWS JATIM

Memilukan Pasien Kritis Dirujuk dengan Perahu Kecil, Bukan Ambulans Laut

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |13:59 WIB
Memilukan Pasien Kritis Dirujuk dengan Perahu Kecil, Bukan Ambulans Laut
Seorang pasien lansia terpaksa dirujuk menggunakan perahu kecil/Foto: Diwan mohammad Zahri-Okezone
A
A
A

SAMPANG - Pemandangan memilukan terekam kamera dan menjadi viral. Seorang pasien di Kepulauan Kabupaten, Sampang, Madura terpaksa dirujuk menggunakan perahu kecil.

Dalam vidio viral berdurasi 15 detik terlihat pasien lanjut usia (lansia) terbaring lemas di dalam perahu. Selang infus dan oksigen masih terpasang di tubuhnya.

Pasien kritis itu berasal dari Dusun Barat, Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Ia terpaksa dirujuk ke rumah sakit menggunakan perahu kecil karena ambulans laut tidak beroperasi.

Keluarga pasien membawa M (61) ke RS Qona'ah Sampang setelah kondisi kesehatannya memburuk akibat gula darah rendah. "Iya, itu mertua saya, dirujuk karena kondisinya kritis," kata menantu korban, Jalil, Jum'at (4/7/2025)

Menurutnya, keluarga sempat meminta pasien dirujuk menggunakan ambulans laut berupa speed boat. Pertugas Puskesmas menyampaikan layanan ambulans laut tidak beroperasi karena terkendala teknis.

 

Halaman:
1 2
      
