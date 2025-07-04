Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hotman Paris Desak Polisi Tindak Oknum Pendeta yang Diduga Lecehkan 4 Anak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |19:28 WIB
Hotman Paris Desak Polisi Tindak Oknum Pendeta yang Diduga Lecehkan 4 Anak
Pengacara Hotman Paris saat menggelar jumpa pers di Jakarta/Foto: Danandaya Arya putra-Okezone
JAKARTA - Pengacara Hotman Paris mendesak kepolisian segera menangkap oknum pendeta gereja JKI Kota Blitar, inisial DKB (69) yang diduga melecehkan empat anak di bawah umur. Peristiwa ini diketahui Hotman setelah ayah korban mengadukan kasusnya kepadanya dan tim 911.

"Kepada Bapak Kapolri, Bapak Wakapolda Jawa Timur, dan Subdit Renakta Polda Jawa Timur, di sini datang wargamu. Bapak ini empat putrinya di bawah umur, selama bertahun-tahun dilecehkan oknum pendeta dan sudah dilaporkan dan ditangani Polda Jawa Timur," kata Hotman dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Jumat (4/7/2025).

Adapun kasus ini juga akan diadukan Hotman kepada presiden Prabowo Subianto. Dia yakin kasus yang telah dilaporkan pada September 2024 ke kepolisian akan segera ditindaklanjuti dengan cepat.

"Saya yakin klien saya 25 tahun Bapak Prabowo Subianto akan memperhatikan kasus ini. Saya akan laporkan ke Istana nanti," tuturnya.

Korban merupakan anak kandung dari sopir pendeta tersebut. Pelecehan diduga terjadi selama dua tahun dimulai dari 2022 sampai 2024.

Dalam kesempatan itu, ayah korban inisial T berharap proses hukum segera ditindaklanjuti dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

"Karena harta saya hanya empat anak ini, anak-anak saya sudah enggak sekolah, saya sudah tidak memiliki tempat tinggal dan tidak bekerja. Saya memohon agar penetapan tersangka segera dilaksanakan dan kasus di Polres Blitar segera diselesaikan," tuturnya.

(Fetra Hariandja)

      
