KNKT Investigasi Tenggelamnnya KMP Tunu Pratama, Cari Dokumen Pemeliharaan

BANYUWANGI - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memulai investigasi tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Investigasi meliputi kelengkapan administrasi surat-surat, perizinan, pemeliharaan, hingga bagaimana proses tanggap darurat di kapal.

Ketua KNKT Soejanto Tjahjono mengungkapkan, investigasi dimulai dari kapal berangkat. Sebab, ketika berangkat ada surat persetujuan berlayar (SPB) dari pihak berwenang dalam hal ini otoritas pelabuhan.

"Investigasi terkait surat persetujuan berlayar atau SPB ini penting untuk mengetahui apakah persyaratan mendapatkan SPB sudah terpenuhi atau tidak," kata Soejanto Tjahjono di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jumat 4 Juli 2025.

Pihaknya juga mencari bukti berupa kelayakan kapal, dokumen kelengkapan dan administrasi kapal, termasuk pemeliharaan yang dilakukan, hingga bagaimana proses pemberlakuan tanggap daruratnya mengantisipasi kecelakaan laut.

"Ketika kapal sudah berangkat atau berlayar dan terjadi kecelakaan, di kapal itu sebenarnya sudah dilatih tanggap darurat, kami juga sudah mengumpulkan bukti-bukti video yang tersebar di media sosial," tuturnya.