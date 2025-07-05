Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

KNKT Investigasi Tenggelamnnya KMP Tunu Pratama, Cari Dokumen Pemeliharaan

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |09:14 WIB
KNKT Investigasi Tenggelamnnya KMP Tunu Pratama, Cari Dokumen Pemeliharaan
KMP Tunu Pratama Jaya (Foto: Dok/Avirista M)
A
A
A

BANYUWANGI - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memulai investigasi tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Investigasi meliputi kelengkapan administrasi surat-surat, perizinan, pemeliharaan, hingga bagaimana proses tanggap darurat di kapal.

Ketua KNKT Soejanto Tjahjono mengungkapkan, investigasi dimulai dari kapal berangkat. Sebab, ketika berangkat ada surat persetujuan berlayar (SPB) dari pihak berwenang dalam hal ini otoritas pelabuhan.

"Investigasi terkait surat persetujuan berlayar atau SPB ini penting untuk mengetahui apakah persyaratan mendapatkan SPB sudah terpenuhi atau tidak," kata Soejanto Tjahjono di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jumat 4 Juli 2025.

Pihaknya juga mencari bukti berupa kelayakan kapal, dokumen kelengkapan dan administrasi kapal, termasuk pemeliharaan yang dilakukan, hingga bagaimana proses pemberlakuan tanggap daruratnya mengantisipasi kecelakaan laut.

"Ketika kapal sudah berangkat atau berlayar dan terjadi kecelakaan, di kapal itu sebenarnya sudah dilatih tanggap darurat, kami juga sudah mengumpulkan bukti-bukti video yang tersebar di media sosial," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/340/3193150/pencarian_wn_spanyol_korban_km_putri_sakinah_dilanjutkan-l950_large.jpg
Pencarian WN Spanyol Korban KM Putri Sakinah Dilanjutkan, SAR Sejumlah Pulau Disisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193076/kapal_tenggelam-XdHV_large.jpg
Pencarian 3 WN Spanyol Korban Tenggelam KM Putri Sakinah Diperpanjang hingga 4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192578/pencarian_km_putri_sakinah_yang_tenggelam_di_perairan_pulau_padar_labuan_bajo_ntt-iay5_large.jpg
Hari Kelima Pencarian KM Putri Sakinah di Labuan Bajo, SAR Temukan Dinding Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192240/kapal_tenggelam-OtXc_large.jpg
Pelatih Valencia 3 Anaknya Jadi Korban, Tim SAR Kembali Sisir Lokasi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241/nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081/kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement