Identitas 3 Jenazah Korban KMP Tunu Pratama yang Baru Ditemukan

JAKARTA – Tim SAR gabungan kembali menemukan tiga jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali hingga Kamis 10 Juli 2025 petang. Ketiga jenazah itu ditemukan dan dievakuasi dari tiga lokasi berbeda.

Seluruh jenazah langsung dibawa ke RSUD Blambangan, Banyuwangi untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DVI Polri. Jenazah pertama atau korban ke-41, yang ditemukan di sekitar Pantai Pebuahan, berhasil diidentifikasi atas nama Novan Hardiansyah (14), warga Singojuruh, Banyuwangi. Korban diketahui mengenakan kaus hitam dan celana pendek biru.

"Sementara itu, jenazah kedua atau korban ke-43, yang ditemukan pada malam hari di perairan Pantai Perpat Sembulungan, teridentifikasi atas nama Sofian Wibowo (18), warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia mengenakan kaus hitam dan celana pendek jeans biru," kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, R. Eko Suyatno, Jumat (11/7/2025).

Jenazah ketiga ditemukan di perairan Pantai Perancak, Bali. Korban teridentifikasi sebagai Fauzey bin Awang (55), warga negara Malaysia, dengan ciri-ciri mengenakan celana jeans biru, baju kotak-kotak hitam merah, dan sepatu Converse.

“Terima kasih kepada SRU darat dari jajaran TNI, Polri, dan para relawan yang telah melakukan patroli pantai serta terus-menerus mensosialisasikan kepada masyarakat nelayan agar segera melapor bila menemukan benda terapung yang diduga berkaitan dengan korban,” ujar Eko Suyatno.