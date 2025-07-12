Gempa M4,6 Guncang Pacitan Jatim

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo (M) 4,6 mengguncang Barat Daya Pacitan, Jawa Timur pagi ini, pada Sabtu (12/7/2025), sekira pukul 10.25 WIB.

BMKG menyebutkan koordinat gempa berada di 8.74 Lintang Selatan dan 110.87 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:4.6, 12-Jul-2025 10:25:54WIB, Lok:8.74LS, 110.87BT (67 km BaratDaya PACITAN-JATIM), Kedlmn:26 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun Titik gempa berada di 67 kilometer Barat Daya Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 26 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Awaludin)