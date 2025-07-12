Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa M4,6 Guncang Pacitan Jatim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |10:45 WIB
Gempa M4,6 Guncang Pacitan Jatim
Gempa Bumi di Pacitan (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo (M) 4,6 mengguncang Barat Daya Pacitan, Jawa Timur pagi ini, pada Sabtu (12/7/2025), sekira pukul 10.25 WIB.

BMKG menyebutkan koordinat gempa berada di 8.74 Lintang Selatan dan 110.87 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:4.6, 12-Jul-2025 10:25:54WIB, Lok:8.74LS, 110.87BT (67 km BaratDaya PACITAN-JATIM), Kedlmn:26 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun Titik gempa berada di 67 kilometer Barat Daya Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 26 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Awaludin)

      
