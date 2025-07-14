Terekam CCTV, Pesepeda Tewas Ditabrak Mobil di Jembatan Suramadu saat Funbike

BANGKALAN – Pesepeda MTB bernama Taufik Hidayat (57), warga Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur tewas seketika usai ditabrak mobil pikap putih, di Jembatan Suramadu.

Peristiwa tersebut terekam jelas kamera CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Dalam rekaman, terlihat kendaraan pikap mendadak oleng sebelum akhirnya menabrak korban hingga terpental beberapa meter.

“Kecelakaan lalu lintas itu terjadi sekitar pukul 06.20 WIB. Korban meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP),” kata Kanit PJR Jatim VIII Suramadu, AKP Darwoyo, Senin (14/7/2025).

Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP I Gusti Bagus Krisna Fuady menjelaskan, kecelakaan terjadi di kilometer 3,4 jalur cepat R4 arah Bangkalan menuju Surabaya.

Korban saat itu diketahui sedang menuju Surabaya untuk mengikuti event Funbike 2025 di Surabaya Plaza.

“Korban melintasi Suramadu di jalur cepat R4. Dari CCTV terlihat sebuah pikap putih menabrak korban dari belakang hingga korban terpental,” ujarnya.

Akibat tabrakan tersebut, Taufik mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal di lokasi. Sepeda yang dikendarainya pun mengalami kerusakan cukup berat dan telah diamankan ke kantor Unit Gakum Polres Bangkalan sebagai barang bukti.