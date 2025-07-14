Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terekam CCTV,  Pesepeda Tewas Ditabrak Mobil di Jembatan Suramadu saat Funbike

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |08:57 WIB
Terekam CCTV,  Pesepeda Tewas Ditabrak Mobil di Jembatan Suramadu saat Funbike
Terekam CCTV,  Pesepeda Tewas Ditabrak Mobil di Jembatan Suramadu saat Funbike
A
A
A

BANGKALAN Pesepeda MTB bernama Taufik Hidayat (57), warga Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur tewas seketika usai ditabrak mobil pikap putih, di Jembatan Suramadu.

Peristiwa tersebut terekam jelas kamera CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Dalam rekaman, terlihat kendaraan pikap mendadak oleng sebelum akhirnya menabrak korban hingga terpental beberapa meter.

“Kecelakaan lalu lintas itu terjadi sekitar pukul 06.20 WIB. Korban meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP),” kata Kanit PJR Jatim VIII Suramadu, AKP Darwoyo, Senin (14/7/2025).

Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP I Gusti Bagus Krisna Fuady menjelaskan, kecelakaan terjadi di kilometer 3,4 jalur cepat R4 arah Bangkalan menuju Surabaya.

Korban saat itu diketahui sedang menuju Surabaya untuk mengikuti event Funbike 2025 di Surabaya Plaza.

“Korban melintasi Suramadu di jalur cepat R4. Dari CCTV terlihat sebuah pikap putih menabrak korban dari belakang hingga korban terpental,” ujarnya.

Akibat tabrakan tersebut, Taufik mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal di lokasi. Sepeda yang dikendarainya pun mengalami kerusakan cukup berat dan telah diamankan ke kantor Unit Gakum Polres Bangkalan sebagai barang bukti.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/519/3157149//sopir_pikap-XIcb_large.jpg
Polisi Tangkap Sopir Pikap Penabrak Pesepeda yang Tewas di Jembatan Suramadu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/338/3134180//pramono-nWfO_large.jpg
Pesepeda Tewas Kecelakaan, Pramono Bakal Tertibkan Jalur Sepeda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/519/3102108//petugas_jembatan_suramadu_temukan_benang_nilon-St1s_large.jpg
Waspada! Ada Benang Nilon Membentang di Jalur Motor Jembatan Suramadu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/519/3101610//petugas_jembatan_suramadu_temukan_jebakan_benang_nilon_yang_dipasang_setinggi_leher_pemotor-bCPH_large.jpg
Ngeri! Ada Jebakan Benang Nilon Melintang Setinggi Leher Pemotor di Jembatan Suramadu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/626/3101232//angin_kencang-Yb74_large.jpg
Cuaca Buruk, Pemotor di Jembatan Suramadu Hampir Terhempas Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/519/3100628//angin_kencang_terjang_jembatan_suramadu-B97o_large.jpg
Angin Kencang Terjang Jembatan Suramadu, Pemotor Tak Berani Lanjutkan Perjalanan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement