Bertahun-tahun Ditolak, Cak Imin: Rumah Pemulasaran di Tasikmalaya Perkuat Kerukunan Antarumat

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengapresiasi peresmian rumah pemulasaran jenazah TMC di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebab, rumah pemulasaran itu terwujud setelah bertahun-tahun ditolak.

“Ini adalah langkah maju yang menunjukkan semangat saling menghargai. Rumah pemulasaran ini bukan hanya fasilitas layanan, tetapi juga wujud komitmen kita bersama dalam menjamin hak-hak masyarakat secara adil tanpa membedakan keyakinan,” ujarnya, Senin (14/7/2025).

Menurutnya, peresmian rumah pemulasaran ini simbol toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan, memastikan semua elemen masyarakat merasa terlindungi, diberdayakan, dan memperoleh akses pelayanan yang setara merupakan salah satu tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat kerukunan antarumat, memberdayakan komunitas lokal, dan mendorong partisipasi semua pihak dalam menciptakan harmoni sosial,” ujar inisiator Badan Persaudaraan Antariman (Berani) itu.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga berterima kasih kepada kepolisian, khususnya jajaran Polres Tasikmalaya Kota yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berhasil membangun harmoni dan memediasi berbagai pihak dengan sangat baik.