Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sindikat Perdagangan Bayi di Jabar, 24 Bayi Jadi Korban dan 18 Sudah Dijual ke Singapura

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |08:41 WIB
Sindikat Perdagangan Bayi di Jabar, 24 Bayi Jadi Korban dan 18 Sudah Dijual ke Singapura
Sindikat Perdagangan Bayi di Jabar (foto: freepik)
A
A
A

BANDUNG – Sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat menjadi korban sindikat perdagangan manusia (human trafficking). Dari jumlah tersebut, enam bayi berhasil diselamatkan, sementara 18 lainnya diketahui telah dijual ke Singapura lengkap dengan dokumen-dokumen palsu.

Saat ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar terus berupaya melacak keberadaan ke-18 bayi yang dijual dengan harga antara Rp11 juta hingga Rp16 juta per bayi.

"Dari keterangan para tersangka, ada 24 bayi yang diduga menjadi korban. Sejauh ini kami mengamankan satu bayi di Tangerang dan lima di Pontianak. Bayi-bayi itu akan dikirim ke Singapura dengan dokumen palsu," ujar Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan di Mapolda Jabar, Selasa (15/7/2025).

Kata dia, penyidik telah menangkap 12 tersangka, seluruhnya perempuan. Tersangka utama dalam kasus ini berinisial SH atau LSH. Ditreskrimum Polda Jabar akan terus mengembangkan kasus ini guna menemukan bayi-bayi lainnya.

"Untuk mengembangkan kasus ini, kami bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri," tambahnya.

Ia menjelaskan, mayoritas bayi korban sindikat human trafficking ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat. Kasus ini bermula dari laporan salah satu orang tua yang kehilangan anak dan melaporkan dugaan penculikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184730//djuhandhani-z43n_large.jpg
Fakta Baru, Pelaku Penculikan Balita Bilqis Pernah Jual Tiga Anak Kandung Rp300 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182454//lisa_mariana-SLY8_large.jpg
Lisa Mariana Jadi Tersangka Kasus Video Syur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182357//richard_lee-KC0z_large.jpg
Okky Pratama, Doktif hingga Richard Lee Dilaporkan Terkait Pencemaran Nama Baik, Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171270//viral-Oefv_large.jpg
Puluhan Bayi Dijual ke Luar Negeri, Polri Gandeng Polisi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/340/3170383//tersangka_demo_anarkis_di_jabar-XiVw_large.jpg
Terungkap! Dalang Demo Anarkis di Jabar, 26 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/525/3162554//polda_jabar-DbEw_large.jpg
Sambut HUT ke-80 RI, Polda Jabar Kibarkan Bendera Merah Putih di Puncak Gunung Ciremai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement