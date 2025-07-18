Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Masalah ODOL Belum Tuntas, 61 Kecelakaan Logistik Terjadi di DIY

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |19:24 WIB
Masalah ODOL Belum Tuntas, 61 Kecelakaan Logistik Terjadi di DIY
Truk Odol (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Lalu Lintas Polda DIY, Kombes Yuswanto Ardi, menyampaikan bahwa tata kelola angkutan logistik saat ini masih belum sepenuhnya mengarah pada praktik yang berorientasi pada keselamatan. Hal ini berdampak langsung terhadap tingginya angka kecelakaan dan kerusakan infrastruktur jalan.

Menurutnya, fenomena Over Dimension Over Loading (ODOL) belum teratasi dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan logistik selama lima tahun terakhir.

“Data lima tahun terakhir menunjukkan sebanyak 61 kecelakaan menonjol yang melibatkan kendaraan angkutan logistik. Fenomena over dimension dan overload menjadi akar permasalahan yang belum tertangani secara optimal,” ujar Yuswanto dalam acara Simposium Nasional Polantas Menyapa, Jumat (18/7/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan praktik di lapangan. Banyak pihak menilai bahwa jika aturan dijalankan secara ketat, hal tersebut akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

Untuk itu, ia mengatakan bahwa forum Simposium Nasional ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka yang menghadirkan masukan langsung dari berbagai pemangku kepentingan. Simposium ini dilaksanakan dengan format Focus Group Discussion (FGD), baik secara langsung maupun virtual, dan diikuti oleh para Dirlantas Polda jajaran melalui Zoom Meeting.

“Tujuan Simposium adalah memberikan rekomendasi berbasis realita lapangan untuk perbaikan kebijakan tata kelola angkutan logistik nasional, serta menyusun rencana aksi bertahap (staging) yang tidak menimbulkan efek kejut sosial-ekonomi,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183174//polri-VAx9_large.jpg
Kakorlantas Akan Reformasi Total Tata Kelola Samsat, Ini Tujuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182744//polri-QsGU_large.jpg
Korlantas Polri Gunakan Teknologi AI untuk Mencegah Pungli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182737//polri-HE6R_large.jpg
Korlantas Dorong Revitalisasi Pelayanan Publik, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179108//polri-NF6s_large.jpg
Kakorlantas Minta Seluruh Ditlantas Bangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178492//polri-vake_large.jpg
Siap-Siap Kena Tilang! Korlantas Pasang 5 Ribu ETLE  di Seluruh Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177431//odol-uR8U_large.jpg
Dishub DKI Tegaskan Truk ODOL Melanggar dan Ancam Keselamatan Pengendara Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement