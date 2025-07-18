3 Orang Tewas di Acara Makan Gratis Pernikahan Anaknya, Dedi Mulyadi: Saya Bertanggung Jawab

BANDUNG - Acara makan gratis dalam rangkaian kegiatan pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina dan Maula Akbar putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menelan korban jiwa di gerbang barat alun-alun Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (18/7/2025).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau kerap disapa KDM itu mengaku tidak tahu ada acara syukuran bersama warga, diundang makan bersama. Tetapi, karena itu peristiwanya sudah terjadi, KDM menyampaikan, turut berdukacita.

"Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala," ujar KDM saat memberikan sambutan di acara Sunda Karsa Fest.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut," tuturnya.