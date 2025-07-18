Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

3 Orang Tewas di Acara Makan Gratis Pernikahan Anaknya, Dedi Mulyadi: Saya Bertanggung Jawab 

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |18:34 WIB
3 Orang Tewas di Acara Makan Gratis Pernikahan Anaknya, Dedi Mulyadi: Saya Bertanggung Jawab 
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Acara makan gratis dalam rangkaian kegiatan pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina dan Maula Akbar putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menelan korban jiwa di gerbang barat alun-alun Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (18/7/2025). 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau kerap disapa KDM itu mengaku tidak tahu ada acara syukuran bersama warga, diundang makan bersama. Tetapi, karena itu peristiwanya sudah terjadi, KDM menyampaikan, turut berdukacita.

"Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala," ujar KDM saat memberikan sambutan di acara Sunda Karsa Fest.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178611//kdm_tantang_balik_purbaya-q8sC_large.jpg
KDM Tantang Balik Purbaya Kembalikan TKD Rp2,4 Triliun jika Serapan Pemprov Jabar Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178559//purbaya_dan_kdm-4n7D_large.jpg
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178549//dedi_mulyadi-2YAg_large.jpg
Blak-blakkan, Ini Kata Dedi Mulyadi soal Tudingan Dana Rp4,1 T Mengendap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178392//purbaya-VCKN_large.jpg
Jawab Dedi Mulyadi soal Uang Rp4,1 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya: Periksa Saja Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175488//gubernur_jawa_barat_dedi_mulyadi-Eugl_large.jpg
Komisi II DPR Soroti Gerakan Seribu per Hari Gubernur Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173316//presiden_prabowo_subianto-wOZf_large.jpg
Canda Prabowo ke Dedi Mulyadi: Kalau Brengsek, Saya Usut Kau!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement