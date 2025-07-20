Kapolri: Kokam Pemuda Muhammadiyah Mitra Strategis Jaga Kamtibmas Nasional

YOGYAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), dalam mendukung Polri menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Indonesia.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Kokam terhadap Polri dalam memelihara stabilitas kamtibmas,” ujar Sigit saat memimpin Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah 2025 di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (20/7/2025).

Sigit menambahkan, Kokam secara konsisten telah ambil bagian dalam berbagai kegiatan strategis nasional, mulai dari pengamanan event keagamaan, arus mudik, Idul Fitri, hingga penanganan bencana alam.

“Ke depan, saya berharap sinergi ini bisa terus ditingkatkan agar kita bersama-sama dapat mendukung dan menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Lebih jauh, Kapolri juga menekankan bahwa Kokam turut berperan dalam menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan Indonesia.