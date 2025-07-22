Viral! Siswa Baru SMPN 3 Doko Blitar Dikeroyok Teman saat Kerja Bakti

BLITAR – Aksi perundungan (bullying) massal terjadi di lingkungan SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Peristiwa ini menjadi viral setelah video pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sejumlah siswa tersebar luas di media sosial.

Dalam rekaman yang beredar, terlihat seorang siswa berdiri bersandar di tembok sekolah, dikeroyok oleh teman-temannya. Korban yang diketahui masih duduk di bangku kelas 7 (siswa baru) itu, hanya bisa menangkis serangan pukulan dan tendangan tanpa melakukan perlawanan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Adi Andaka membenarkan kejadian tersebut. “Sekarang tim Dinas Pendidikan sudah meluncur ke lokasi untuk melakukan investigasi," kata Adi saat dikonfirmasi, Senin (21/7/2025).

Perundungan itu diketahui terjadi pada Jumat, 18 Juli 2025, bertepatan dengan kegiatan kerja bakti di sekolah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden bermula dari aksi saling olok antara siswa. Belum jelas siapa yang memulai, namun satu siswa akhirnya menjadi sasaran pengeroyokan secara brutal.

Dalam video tersebut, korban tampak hanya berdiri pasrah di tembok sekolah sambil menangkis serangan dari teman-temannya. Ironisnya, peristiwa ini diduga sengaja direkam oleh siswa lain dan kemudian disebarluaskan ke media sosial.