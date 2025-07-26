Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pertempuran Thailand–Kamboja Masuki Hari Ketiga, Korban Tewas Mencapai 30 Orang

Rahman Asmardika, Jurnalis - Sabtu, 26 Juli 2025 | 15:37 WIB
Pertempuran Thailand–Kamboja Masuki Hari Ketiga, Korban Tewas Mencapai 30 Orang
Ilustrasi. (Foto: X)
BANGKOK – Pertempuran di perbatasan Thailand–Kamboja telah memasuki hari ketiga pada Sabtu (26/7/2025), dengan titik-titik panas baru bermunculan saat kedua belah pihak mencari dukungan diplomatik. Baik Bangkok maupun Phnom Penh menyatakan bahwa mereka bertindak untuk membela diri dan mendesak pihak lain menghentikan pertempuran serta memulai negosiasi.

Setidaknya 30 orang tewas dan lebih dari 130.000 orang mengungsi dalam pertempuran terburuk antara dua negara tetangga Asia Tenggara itu dalam 13 tahun terakhir.

Angkatan Laut Thailand menyebut terjadi bentrokan di Provinsi pesisir Trat pada Sabtu dini hari, garis depan baru yang berjarak lebih dari 100 km (60 mil) dari titik konflik lain di sepanjang perbatasan yang telah lama diperebutkan.

Kedua negara telah bersitegang sejak tewasnya seorang tentara Kamboja pada akhir Mei dalam pertempuran singkat. Pasukan di kedua sisi perbatasan diperkuat di tengah krisis diplomatik yang semakin parah, membawa pemerintahan koalisi Thailand yang rapuh ke ambang kehancuran.

Jumlah korban tewas di Thailand tetap 19 orang pada Sabtu, sedangkan Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, menyebut lima tentara dan delapan warga sipil tewas dalam pertempuran tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
