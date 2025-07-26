Gubernur Bobby Nasution Beri Hadiah Gratis Cicilan Kredit Setahun untuk UMKM

Gubernur Sumut Bobby Nasution menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang dibuka oleh Menteri UMKM RI Maman Abdurahman. (Foto: dok Kominfo Sumut)

TAPANULI UTARA - Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan hadiah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yakni berupa gratis cicilan kredit usaha selama setahun. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan Gubernur terhadap kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro.

Kegiatan festival berlangsung di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (25/7/2025).

Adapun penerima hadiah cicilan kredit usaha yakni Kristo Sinaga, Monalisa Hutasoit, Makmur Sianipar, Juliner Sihombing, dan Santi Farida Hutabarat. Mereka adalah pelaku UMKM kuliner dan kerajinan tangan seperti pembuat ombus-ombus dan penenun ulos.

"Tadi ada lima pelaku UMKM kita beri hadiah cicilan usaha kredit gratis," ucap Bobby Nasution.

Di Provinsi Sumut, kata Bobby, ada 870 ribu pelaku UMKM. Sebanyak 3 persen yang sudah mempunyai NIB, dan 7,7 persen pelaku UMKM yang sudah mengadopsi akses pembiayaan. Kemudian sebanyak 19 persen pelaku UMKM sudah mengadopsi teknologi dan 4 persen sudah mengakses pasar digital.