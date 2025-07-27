Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump: Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |09:02 WIB
Trump: Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata!
Trump: Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata/ist
A
A
A

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS0 Donald Trump menyebut, pemimpin Kamboja dan Thailand telah sepakat untuk segera bertemu  untuk segera menyelesaikan gencatan senjata.  Hal ini dalam upaya untuk menengahi perdamaian setelah tiga hari pertempuran di sepanjang perbatasan kedua negara.

Trump telah berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai terkait perang kedua negara.

Trump memperingatkan kepada kedua pemimpin, bahwa AS tidak akan membuat kesepakatan perdagangan dengan keduanya jika konflik perbatasan berlanjut.

"Kedua belah pihak menginginkan Gencatan Senjata dan Perdamaian segera," ujar Trump dilansir dari Reuters, Minggu (27/7/2025).

Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, mengucapkan terima kasih kepada Trump dan mengatakan Thailand setuju untuk melakukan gencatan senjata.

"Pada prinsipnya setuju untuk melakukan gencatan senjata, tetapi kita ingin melihat niat tulus dari pihak Kamboja," ujar Phumtham Wechayachai.

 

