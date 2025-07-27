Ban Pesawat Bermasalah saat Lepas Landas, Penumpang American Airlines Terluka saat Evakuasi

DENVER - Pesawat American Airlines bermasalah saat hendak berangkat dari Bandara Denver menuju Miami pada Sabtu (26/7/2025) sore. Penumpang pesawat terpaksa dievakuasi ke landasan pacu dengan satu orang di antaranya dilarikan ke rumah sakit.

Pejabat maskapai dan federal menyatakan, penerbangan American Airlines 3023 mengalami "masalah perawatan" pada ban pesawat sekitar pukul 14.45.

Melansir Denver Post, Minggu (27/7/2025), salah seorang penumpang luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara kondisi lima orang lainnya dievaluasi di lokasi kejadian. Demikian pernyataan pihak Bandara Internasional Denver.

Masalah tersebut awalnya dilaporkan sebagai masalah pada roda pendaratan. Namun, pejabat American Airlines kemudian menyatakan, masalah tersebut melibatkan salah satu ban pesawat dan terjadi sebelum lepas landas. Pesawat tersebut dihentikan sementara untuk diperiksa.

Saat peristiwa terjadi, pesawat tersebut membawa 173 penumpang dan enam awak. Penumpang akan melanjutkan penerbangan ke Miami hari ini.

Pejabat Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengidentifikasi pesawat tersebut sebagai Boeing 737 MAX 8. Pejabat tersebut menyatakan akan menyelidiki insiden tersebut.