Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ban Pesawat Bermasalah saat Lepas Landas, Penumpang American Airlines Terluka saat Evakuasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |11:11 WIB
Ban Pesawat Bermasalah saat Lepas Landas, Penumpang American Airlines Terluka saat Evakuasi
Ban Pesawat Bermasalah saat Lepas Landas, Penumpang American Airlines Terluka saat Evakuasi
A
A
A

DENVER - Pesawat American Airlines bermasalah saat hendak berangkat dari Bandara Denver menuju Miami pada Sabtu (26/7/2025) sore. Penumpang pesawat terpaksa dievakuasi ke landasan pacu dengan satu orang di antaranya dilarikan ke rumah sakit. 

Pejabat maskapai dan federal menyatakan, penerbangan American Airlines 3023 mengalami  "masalah perawatan" pada ban pesawat sekitar pukul 14.45.

Melansir Denver Post, Minggu (27/7/2025), salah seorang penumpang luka ringan dan  dilarikan ke rumah sakit. Sementara kondisi lima orang lainnya dievaluasi di lokasi kejadian. Demikian pernyataan pihak Bandara Internasional Denver.

Masalah tersebut awalnya dilaporkan sebagai masalah pada roda pendaratan. Namun, pejabat American Airlines kemudian menyatakan, masalah tersebut melibatkan salah satu ban pesawat dan terjadi sebelum lepas landas. Pesawat tersebut dihentikan sementara untuk diperiksa.

Saat peristiwa terjadi, pesawat tersebut membawa 173 penumpang dan enam awak. Penumpang akan melanjutkan penerbangan ke Miami hari ini.

Pejabat Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengidentifikasi pesawat tersebut sebagai Boeing 737 MAX 8. Pejabat tersebut menyatakan akan menyelidiki insiden tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179682//theordore-uEDP_large.jpg
Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah Jurusan Kimia dengan Nilai Ujian A, Ini 5 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179672//minuman-QwNm_large.jpg
Viral, Minuman Isotonik Tapi Kandungan Gulanya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639//viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638//viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613//viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179584//cinta_laura-AgXr_large.jpg
Viral Sebut Soto 'Sodow' dan Makan Pakai Centong, Cinta Laura Singgung Bully: Kenapa Diledek?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement