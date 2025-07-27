Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pencuri Motor Tewas Dihajar Massa di Lampung Selatan, Polisi Sita Senpi Rakitan

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |01:05 WIB
Pencuri motor tewas diamuk massa (foto: Okezone)
LAMPUNG SELATAN - Seorang pria bernama Junaidi tewas setelah dihajar massa saat kepergok mencuri sepeda motor milik warga, di Kabupaten Lampung Selatan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat 25 Juli 2025, sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam video yang diterima Okezone, tampak sejumlah warga memukuli pelaku dengan tangan kosong dan menggunakan benda tumpul, termasuk kayu. Aksi main hakim sendiri tersebut terjadi setelah pelaku diduga tertangkap basah hendak mencuri sepeda motor bersama rekannya.

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Indik Rusmono, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut pelaku sempat beraksi bersama satu orang lain yang berhasil melarikan diri.

“Benar, peristiwa itu terjadi Jumat malam. Pria yang diduga sebagai pelaku pencurian motor dipergoki warga saat beraksi bersama rekannya. Satu pelaku berhasil melarikan diri,” ujar Indik, Sabtu (26/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      






