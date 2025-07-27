Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Rusia hingga Korea Selatan Ramaikan Festival Budaya EBIFF di Kalimantan Timur

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |10:42 WIB
Rusia hingga Korea Selatan Ramaikan Festival Budaya EBIFF di Kalimantan Timur
Kalimantan Timur menggelar festival budaya internasional East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025. (Foto: dok Diskominfo Kaltim)
SAMARINDA - Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar festival budaya berskala internasional East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025. Festival tahunan ini diikuti oleh lima negara, lima provinsi, dan 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Adapun lima negara yang menjadi partisipan EBIFF 2025 di antaranya adalah Rusia, India, Rumania, Polandia, dan Korea Selatan. Sementara lima provinsi yang turut berpartisipasi di antaranya datang dari Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum) secara resmi membuka festival budaya internasional ini. Dia menekankan bahwa EBIFF adalah wajah baru Kalimantan Timur sebagai pusat budaya dan diplomasi kreatif di Asia Tenggara.

“EBIFF 2025 bukan hanya sekadar festival, namun menjadi jembatan diplomasi antar budaya, ruang dialog antar bangsa, dan ini menjadi momen strategis untuk promosi pariwisata daerah menuju kancah global,” ujar Rudy Mas’ud dalam Opening Ceremony EBIFF 2025 di Stadion Gelora Kadrie Oening Samarinda, Jumat (25/7/2025) malam.

EBIFF 2025 diikuti Rusia, India, Rumania, Polandia, dan Korea Selatan. (Foto: dok Diskominfo Kaltim)
EBIFF 2025 diikuti Rusia, India, Rumania, Polandia, dan Korea Selatan. (Foto: dok Diskominfo Kaltim)

Ribuan masyarakat hadir menyaksikan panggung kolaborasi seni budaya dari berbagai belahan dunia yang berpadu harmonis dengan kekayaan tradisi nusantara.

